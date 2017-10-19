Экономика

10:28 19.10.2017

"Кернел" привлек кредитную линию на $200 млн

"Кернел" привлек кредитную линию на $200 млн

 "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, 16 октября договорился с синдикатом европейских банков о привлечении кредитной линии с лимитом $200 млн.

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи, трехлетняя возобновляемая кредитная линия будет использоваться для финансирования оборотного капитала в сфере производства подсолнечного масла в Украине.

Как сообщалось, компания до 2020 года инвестирует $130 млн в строительство маслоперерабатывающего завода в Хмельницкой области

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию "Кернел" экспортирует более чем в 60 стран мира. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE). В компании работают 16 тыс. человек.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Кернел" до 2020г инвестирует $130 млн в строительство маслоперерабатывающего завода в Хмельницкой области

НУФ выделил Кредобанку 100 млн грн для кредитования малых и средних украинских предприятий

Горсовет Одессы направит 1 млрд грн на ремонт теплосетей, модернизацию лифтов, ремонт детсадов и школ

НБУ намерен в октябре запустить пилотную версию кредитного реестра заемщиков

НБУ разрешил банкам кредитовать в гривне под залог инвалюты на счетах клиентов

OPIC может застраховать кредит "Энергоатому" на строительство ЦХОЯТ

Кабмин одобрил погашение из госказны кредита Донецка на 350 млн грн

ЕБРР изучает возможности развития гривневого кредитования и инвестирования в Украине

Госбанки в Украине возобновили выдачу "теплых кредитов"

Кабмин согласовал перекредитование "Нафтогаза" в Укргазбанке на 3,5 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена сделок с акциями "Днипрооблэнерго" упала на 20% после оферты ДТЭК

Госгеонедр выдала "Укргазвыдобуванню" 9 спецразрешений

Fluxys, Gasunie и ONTRAS присоединяются к проекту сухопутного продления Nord Stream 2 - EUGAL

Хозсуд разрешил взыскать с "Газпрома" 171 млрд грн штрафа со всего его имущества

PGNiG подписал соглашение с "Укртрансгазом" на транспортировку газа в Украине

АМКУ разрешил Glenсore войти в капитал НГЗ

Суд рассмотрит иск "Нафтогаза" об отмене апрельских изменений к Кодексу ГТС

Фондовый рынок Украины в среду развернулся вверх

Киев повысил на 21% стоимость постройки частной школы по инвестконкурсу

Курс гривни на межбанке укрепился

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА