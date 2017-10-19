"Кернел" привлек кредитную линию на $200 млн

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, 16 октября договорился с синдикатом европейских банков о привлечении кредитной линии с лимитом $200 млн.

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи, трехлетняя возобновляемая кредитная линия будет использоваться для финансирования оборотного капитала в сфере производства подсолнечного масла в Украине.

Как сообщалось, компания до 2020 года инвестирует $130 млн в строительство маслоперерабатывающего завода в Хмельницкой области

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию "Кернел" экспортирует более чем в 60 стран мира. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE). В компании работают 16 тыс. человек.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.