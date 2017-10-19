Экономика

09:55 19.10.2017

Fluxys, Gasunie и ONTRAS присоединяются к проекту сухопутного продления Nord Stream 2 - EUGAL

Fluxys, Gasunie и ONTRAS присоединяются к проекту сухопутного продления Nord Stream 2 - EUGAL

Газотранспортные операторы Fluxys Deutschland GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH и ONTRAS Gastransport GmbH присоединяются к Gascade Gastransport GmbH (СП "Газпрома" и BASF) в проекте строительства сухопутного отвода от "Северного потока 2" European Gas Pipeline Link (EUGAL), сообщает Gascade.

Новые партнёры получат по 16,5% в проекте, тогда как Gascade оставит за собой 50,5% в проекте, а также функции по управлению строительством и в дальнейшем - газопроводом.

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Новый газопровод EUGAL мощностью 48 млрд куб. м в год пройдет параллельно OPAL (отвод от первого "Северного потока") - от Грайфсвальда до границе с Чехией (точка Дойчнойдорф, Deutschneudorf).

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