Хозсуд разрешил взыскать с "Газпрома" 171 млрд грн штрафа со всего его имущества

Хозяйственный суд г.Киева изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с российского "Газпрома" штрафа в размере 171 млрд грн, распространив взыскания на все имущество должника, сообщает министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Хозяйственный суд города Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с "Газпрома" штрафа в 171 млрд грн. Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника", - написал П.Петренко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он отметил, что в соответствии с процедурами, данное решение суда должно быть обнародовано через несколько дней.

В январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.