Суд рассмотрит иск "Нафтогаза" об отмене апрельских изменений к Кодексу ГТС

Окружной административный суд Киева 6 ноября рассмотрит иск НАК "Нафтогаз Украины" к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об отмене ее постановления №615 от 28 апреля 2017 года, сообщается в газете "Урядовый курьер".

Ранее суд отказал "Нафтогазу" в приостановке действия этого постановления в качестве обеспечительной меры.

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Как сообщалось, постановление №615 НКРЭКУ, которым внесены изменения в Кодекс газотранспортной системы в части финансового обеспечения по оплате услуг балансировки газа, вступило в силу с 1 июля 2017 года.