JPMorgan купил стартап в сфере обработки онлайн-платежей

Американский банк JPMorgan Chase приобрел компанию WePay Inc., помогающую онлайн-магазинам и краудфандинговым сайтам обрабатывать платежи пользователей.

The Wall Street Journal отмечает, что это первая значительная покупка финансово-технологической компании со стороны одного из крупнейших банков США. Сумма сделки не называется, однако информированные источники указывают, что она была больше $220 млн - именно такую оценку стоимости компания получила в рамках последнего раунда привлечения финансирования в 2015 году.

В основанной в 2008 году WePay работают порядка 200 человек.

Отмечается, что с начала 2017 года в мире было совершено 166 приобретений стартапов, занимающихся платежами, на общую сумму как минимум $29,3 млрд. По данным инвестбанка Financial Technology Partners, это рекордный показатель среди всех финансово-технологических отраслей.