Экономика

17:43 18.10.2017

JPMorgan купил стартап в сфере обработки онлайн-платежей

JPMorgan купил стартап в сфере обработки онлайн-платежей

Американский банк JPMorgan Chase приобрел компанию WePay Inc., помогающую онлайн-магазинам и краудфандинговым сайтам обрабатывать платежи пользователей.

The Wall Street Journal отмечает, что это первая значительная покупка финансово-технологической компании со стороны одного из крупнейших банков США. Сумма сделки не называется, однако информированные источники указывают, что она была больше $220 млн - именно такую оценку стоимости компания получила в рамках последнего раунда привлечения финансирования в 2015 году.

В основанной в 2008 году WePay работают порядка 200 человек.

Отмечается, что с начала 2017 года в мире было совершено 166 приобретений стартапов, занимающихся платежами, на общую сумму как минимум $29,3 млрд. По данным инвестбанка Financial Technology Partners, это рекордный показатель среди всех финансово-технологических отраслей.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

JPMorgan обязали возместить свыше $4 млрд за неправильное распоряжение наследством клиента

JPMorgan предупреждает о предстоящих волнениях на финансовых рынках после долгого спокойствия

JPMorgan купил офисные помещения в Ирландии для размещения 1 тыс. сотрудников

JPMorgan готовится переместить сотни сотрудников из Лондона в Дублин, Франкфурт и Люксембург

JPMorgan ищет новую европейскую штаб-квартиру в связи с Brexit

JPMorgan Chase стал банком-кастодианом для активов BlackRock на $1 трлн

Вознаграждение главы JPMorgan Даймона в 2016г выросло на $1 млн

JPMorgan увеличил прибыль на четверть в IV квартале благодаря доходам от торговли бондами

JPMorgan неожиданно увеличил прибыль во II квартале

Политика центробанков мира создала пузырь на рынке облигаций

ПОСЛЕДНЕЕ

PGNiG подписал соглашение с "Укртрансгазом" на транспортировку газа в Украине

АМКУ разрешил Glenсore войти в капитал НГЗ

Суд рассмотрит иск "Нафтогаза" об отмене апрельских изменений к Кодексу ГТС

Фондовый рынок Украины в среду развернулся вверх

Киев повысил на 21% стоимость постройки частной школы по инвестконкурсу

Курс гривни на межбанке укрепился

Нацполиция: арестованы ценные бумаги эмитентов на сумму 40млрд грн

Нефть продолжает дорожать на данных о запасах

KSG Agro запустил две биотопливные котельные в школах Днепропетровской области

"Укрзализныця" за 9 мес. увеличила перевозку зерновых грузов на 28%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА