KSG Agro запустил две биотопливные котельные в школах Днепропетровской области

KSG Agro запустил две модернизированные котельные на пеллетах в школах Днепропетровской области, сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Инвестиции в проект – 1,5 млн грн, суммарная мощность котельных – 1 МВт.

Объекты расположены в селах Тритузное и Надеждовка Солонянского района.

До модернизации школьные котельные работали на природном газе и угле. По расчетам KSG Agro, модернизация позволит бюджетным учреждениям экономить до 40% средств, используемых на отопление.

На сегодня общий объем генерации тепла котельными KSG Agro составляет 5,25 МВт.

Планируется, что топливо для модернизированных холдингом пяти котельных будет производить цех в Новопокровке мощностью 2,4 тыс. тонн в год. Его планируется ввести в эксплуатацию до отопительного сезона. Пеллетная линия цеха уже собрана и сейчас проходят ее испытания.

Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также свиноводством.