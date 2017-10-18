"Укрзализныця" за 9 мес. увеличила перевозку зерновых грузов на 28%

ПАО "Укрзализныця" в январе-сентябре 2017 года перевезло 27,4 млн тонн зерна и зерновых грузов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщила пресс-служба ПАО со ссылкой на и.о. департамента коммерческой работы Анатолия Мумренко, 1/3 зерновозов в Украине принадлежит частным владельцам (5,2 тыс. единиц).

За год количество зерновозов частных компаний увеличилось на 2,9 тыс. В рабочем парке "Укрзализныци" находится 10,8 тыс. В следующем году госкомпания планирует обновить 700 зерновозов.

"Сегодня вопрос не в количестве вагонов, а в эффективности их использования, обеспечении локомотивами, качестве планирования и формировании заказов на перевозки в соответствии с перерабатывающей и пропускной способностью подъездных путей", - отметил он.

А.Мумренко призвал участников зернового рынка предоставлять предложения по совершенствованию автоматизированной системы распределения зерновозов и технологии работы.

По его словам, ситуацию с распределением зерновозов усложняет увеличение количества станций и фронтов погрузки зерновых грузов, что требует большего количества тяговых и маневровых средств.

"Локомотивы эффективно использовать для перевозок по 1,5 тыс. тонн грузов, не менее 500 тонн, а мы вынуждены возить по одному вагону, поэтому клиентам нужно увеличивать партии вагонов, отправляемых", - отметил он.

Согласно сообщению "Укрзализныци", для сокращения оборачиваемости зерновозов, повышения эффективности их использования необходимо организовывать работу группами вагонов, увеличить количество маршрутных отправок и осуществлять грузовые операции круглосуточно.

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 18 октября 2017 года экспортировала 11,7 млн тонн зерновых.