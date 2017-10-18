Саудовская Аравия незначительно увеличила экспорт нефти в августе

Саудовская Аравия в августе 2017 года увеличила экспорт нефти на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и сократила добычу на 0,6%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта вырос в августе до 6,708 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,693 млн б/с месяцем ранее. При этом в годовом выражении экспорт уменьшился на 8,2%.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце сократилась до 9,951 млн б/с с 10,01 млн б/с в июле, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении добыча уменьшилась на 6,4%.

По данным JODI, Ирак увеличил экспорт нефти в августе на 0,7% относительно предыдущего месяца и на 17,3% в годовом выражении - до 3,789 млн б/с.

Добыча нефти Ираком уменьшилась на 0,5% по сравнению с июлем и на 5,2% относительно августа прошлого года - до 4,38 млн б/с.

Производство нефти в Венесуэле в августе сократилось до 2,100 млн б/с по сравнению с 2,121 млн б/с месяцем ранее.

В Нигерии добыча нефти в позапрошлом месяце выросла до 1,994 млн б/с по сравнению с 1,940 млн б/с в июле. Экспорт нефти из страны уменьшился на 4,4% - до 1,912 млн б/с по сравнению с 1,999 млн б/с месяцем ранее.

США, по оценкам JODI, увеличили добычу нефти в августе на 1,1% - до 9,344 млн б/с c 9,238 млн б/с в июле. Рост в годовом выражении составил 7,3%. Экспорт нефти из США в позапрошлом месяце уменьшился до 716 тыс. б/с с 893 млн б/с в июле.