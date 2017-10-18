Экономика

16:44 18.10.2017

НБУ повысил ставку 3-мес. депосертификатов до 14,25%

НБУ повысил ставку 3-мес. депосертификатов до 14,25%

Национальный банк Украины (НБУ) в среду разместил на тендере 84-дневные депозитные сертификаты на 369 млн грн, повысив предельную ставку до 14,25% годовых с 14% годовых неделей ранее.

НБУ уточнил, что удовлетворил заявки 11 банков, тогда как неделю назад, когда он привлек 295 млн грн, были удовлетворены заявки шести банков.

Информация о других параметрах тендера пока отсутствует.

Как сообщалось, НБУ решил возобновить размещение 3-месячных сертификатов в связи с тем, что Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке не превышают двух недель, что усложнило процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Размещение трехмесячных депозитных сертификатов и вторичная торговля ими, по замыслу центробанка, должно исправить такую ситуацию, способствовать формированию кривой доходности и повысить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики.

Погашение одной серии депозитных сертификатов, выпущенных в течение четырех недель, будет происходить одновременно, в один день. Если на первом тендере их срок обращения 91 день, то на следующем через неделю – 91 "минус" семь дней, еще через неделю – 91 "минус" 14 дней, в последнюю неделю – 91 "минус" 21 день.

Первый после февраля тендер прошел 13 сентября. При предложении в 500 млн грн спрос составил 2,29 млрд грн, спустя неделю он уменьшился до 1,55 млрд грн, но ставку Нацбанк опустил до 12,7%.

В последующие три недели при том же предложении спрос продолжил падать: сначала до 0,76 млрд грн, затем до 0,38 и 0,35 млрд грн, что привело к росту ставки сначала до 12,89%, затем до 13,5% и 14% годовых.

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