Экономика

16:11 18.10.2017

НБУ начал вести реестр кредитных посредников банков

НБУ начал вести реестр кредитных посредников банков

 Национальный банк Украины (НБУ) начал вести на официальном веб-сайте реестр кредитных посредников банков, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно сообщению, реестр будет наполняться по мере получения регулятором информации от банков о кредитных посредниках.

"Реестр Национального банка позволит потребителям банковских услуг получать развернутую информацию о кредитных посредниках банков. Это снизит риск незаконных действий со стороны мошенников, которые выдают себя за представителей банков, и повысит качество информирования заемщиков об условиях и стоимости кредитов. Такой подход будет содействовать развитию рынка потребительского кредитования в Украине", - цитирует пресс-служба НБУ заместителя председателя Нацбанка Екатерину Рожкову.

В сообщении также говорится, что кредитный посредник имеет право на посредничество в сфере потребительского кредитования в интересах банка только после включения его в реестр НБУ и обнародования банком-кредитором информации о посреднике на своем веб-сайте. До подачи информации о посредниках в НБУ банк-кредитор должен самостоятельно проверить ее достоверность и будет нести полную ответственность за результаты работы и профессиональное соответствие своих кредитных посредников.

Как сообщалось, 10 июня вступил в силу закон "О потребительском кредитовании", которым вводятся правовые основы для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования. Закон также наделяет центробанк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредникам банков и их деятельности.

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