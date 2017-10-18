ГФС заключила договор о поставке 7 весовых комплексов для Волынской и Закарпатской таможни

Государственная фискальная служба (ГФС) заключила договор о поставках и монтаже семи стационарных весовых комплексов для измерения массы транспортных средств в движении на 2,29 млн грн, сообщило ведомство на своем сайте.

ГФС планирует установить указанные весовые комплексы до 15 декабря в международных автомобильных пунктах пропуска "Яготин" Волынской таможни, "Чоп" и "Ужгород" Закарпатской таможни, отмечается в сообщении.

Ожидаемая стоимость оборудования составляла 3,12 млн грн. Закупки проходили через систему электронных торгов ProZorro, уточняет ГФС.

Как отмечает пресс-служба, в 2018 году ведомство планирует установить еще 20 весовых комплексов при необходимых 50.

Как сообщалось, ГФС 4 июля объявила тендеры на закупку шести систем для осмотра грузового транспорта, которым планировали оснастить Львовскую, Закарпатскую и Волынскую таможни. Однако электронная система публичных закупок ProZorro из-за обжалования заблокировала тендеры. Тендер еще по двум таким системам был заблокирован по причине обжалования их в Антимонопольном комитете (АМКУ). Однако 22 сентября комитет отменил тендер.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении инициировать увольнение главы АМКУ Юрия Терентьева в случае выявления сговора для прикрытия контрабанды на таможне.

В свою очередь, Ю.Терентьев заявил, что тендер был отменен законно – вследствие недостаточного количества участников. Он объяснил, что из семи тендерных предложений ГФС отклонила все, кроме двух. Впоследствии одно из них было обжаловано. АМКУ принял решение об отмене тендера, поскольку к торгам мог быть допущен только один участник.

Как отметил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, необходимое оборудование в мире производит только три компании, одна из которых отказалась от участия в торгах, а участие второй было оспорено в АМКУ. По его словам, механизм обжалования использовали в интересах тех, кто зарабатывает на контрабанде.

ГФС подала заявление в суд об обжаловании решения АМКУ.

В то же время 21 сентября начало вторую процедуру закупок двух сканирующих систем стационарного типа для осмотра транспортных средств и контейнеров при ожидаемой стоимости 169 млн грн. Срок подачи тендерных предложений завершается 24 октября.