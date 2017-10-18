Экономика

16:05 18.10.2017

Evraz прогнозирует рост продаж угля на 2,3 млн тонн в ближайшие три года

Evraz прогнозирует рост продаж угля на 2,3 млн тонн в ближайшие три года

Evraz может увеличить объемы продаж угля на 2,3 млн тон в ближайшие три года благодаря расширению уже существующих производственных мощностей, заявил на Дне инвестора компании в Лондоне вице-президент Evraz Сергей Степанов.

Согласно прогнозам топ-менеджера, по итогам 2017 года Evraz отгрузит на продажу 16,6 млн тонн угля, что на 1,1 млн тонн превышает показатель 2016 года. Средняя цена реализации при этом, как ожидается, составит $102 за тонну, что на 57% выше средней цены реализации в прошлом году.

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Около 9 млн тонн угля в 2017 году компания намерена отгрузить на внутренний рынок, 2,7 млн тонн - в Японию и Южную Корею, 2,1 млн тонн - в Украину, 1,3 млн тонн - в Китай, еще 1,4 млн тонн - в другие страны, говорится в материалах Evraz ко Дню инвестора.

В 2018 году продажи Evraz могут достигнуть отметки в 18,9 млн тонн угля.

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