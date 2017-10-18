"Укрзализныцю" вернули Министерству инфраструктуры

Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность выведения ПАО "Укрзализныця" из подведомственности Министерства инфраструктуры в подчинение Министерства экономического развития и торговли, сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

Такое решение суд принял 18 октября, написал он на своей странице в сети Facebook.

"В судебном заседании оглашено постановление, согласно которому апелляционные жалобы Кабинета министров и Минэкономразвития оставлено без удовлетворения. Решение суда уже вступило в законную силу!", - написал министр.

Как сообщалось, 18 января 2017 года Кабмин передал "Укрзализныцю", ранее входящую в подчинение Мининфраструктуры, в управление правительства.

По словам государственного секретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, Кабмин передал ПАО в управление правительства для повышения эффективности корпоративного управления. Он подчеркнул, что изменения в устав направлены на создание условий для проведения реформы корпоративного управления компании.

"Отныне правительство как акционер сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и реформ. Мининфраструктуры сконцентрируется на своей основной функции - формирование государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, не отвлекаясь на решение управленческих вопросов", - сказал он.

По словам министра Кабинета министров Александра Саенко, все решения относительно "Укрзализныци" будут приниматься правительством коллективно, а МЭРТ будет только готовить проекты таких решений.

В.Омелян тогда заявил, что такое решение правительства - это вопрос дальнейшей реформы ПАО. "То, что происходит - это не переход "Укрзализныци" из-под контроля одной партии к другой. Это вопрос реформы - быть ей или нет. У меня как у министра и гражданина нет никакого желания или малейших попыток тотального контроля или влияния на предприятиях, доверенных мне", - сказал он.

В июле 2017 года В.Омелян сообщил, что Окружной административный суд Киева признал недействительным указанное правительственное постановление о выведении "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры.