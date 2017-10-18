Экономика

15:44 18.10.2017

НКЦБФР оштрафовала ФК "Авангард" и "Альтера Финанс" за манипулирование ценами

НКЦБФР оштрафовала ФК "Авангард" и "Альтера Финанс" за манипулирование ценами

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) применила к финансовым компаниям "Авангард" и "Альтера Финанс" (оба Киев) санкции за манипулирование ценами на фондовом рынке, сообщается на веб-сайте регулятора.

Указанные компании во втором полугодии 2014 года совершили ряд сделок на фондовой бирже "Иннекс" с акциями ПАО "Инвестиционно-финансовый консалтинг" (оба Киев).

По данным регулятора, проведенные сделки только создавали видимость о стоимости ценных бумаг, поскольку не соответствовали ни финансово-хозяйственному состоянию эмитента – общество завершило 2013 год с негативными финансово-хозяйственными показателями, ни ситуации на рынке.

По факту манипулирования ценами на фондовом рынке, к каждому из торговцев применена финансовая санкция в виде штрафа в размере 170 тыс. грн.

НКЦБФР также напоминает, что к указанным торговцам в мае 2014 года уже применялись санкции за манипулирование ценами других ценных бумаг.

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