Продажи кофе в Украине в 2016/2017 гг выросли на 3%

Украинский рынок кофе продемонстрировал рост продаж на 3% в натуральном выражении в период с сентября 2016 года по август 2017 года, говорится в сообщении исследовательской компании Nielsen.

Согласно пресс-релизу, за аналогичный период 2015/2016 гг продажи кофе демонстрировали падение на 8%.

Наибольший вклад в улучшение динамики категории кофе внес сегмент натурального кофе (молотого и в зернах) и кофе-миксы. Значительно упали продажи сегмента кофейные смеси.

В сентябре 2016 года – августе 2017-го в структуре продаж категории кофе наибольшую долю занимает сегмент натурального (молотый и в зернах), который имеет 35% в натуральном и 24% в денежном выражении.

На долю растворимого кофе приходится 26% в натуральном и 54% в денежном выражении в общей структуре продаж.

Кофе-миксы занимают 33% в натуральном и 18% в денежном выражении.

Кофейные смеси, которые занимают 4% доли в натуральном и 2% в денежном выражении, демонстрируют отрицательную динамику продаж за счет снижения спроса: на 12% в натуральном выражении и на 10% в денежном по сравнению с прошлым годом.

По данным Nielsen, ключевыми производителями кофе в Украине являются Food Empire, Jacobs Douwe Egberts, Nestle, Orimi Trade, Strauss Coffee.

"Кофе стал одной из активно продвигаемых категорий на рынке товаров повседневного спроса за прошедший год – 50% продаж кофе проходит через промо. Именно благодаря ценовым промо ведущие производители смогли нарастить объемы продаж категории", - цитируется в сообщении руководитель группы по работе с производителями продуктового рынка и напитков Nielsen в Украине Анна Ильчук.

В 2017 году по сравнению с 2016-м продажи собственных торговых марок (СТМ) сетей в категории кофе сократились в целом на 8% в натуральном и на 18% в денежном выражении, тогда как в 2016-м году их продажи падали на 2% в натуральном и росли на 17% в денежном выражении.

В сегменте СТМ в 2017 году падают продажи как растворимого кофе (40% в натуральном, 35% в денежном выражении), так и натурального (31% в натуральном, 23% в денежном выражении).

"Отечественный покупатель стал умнее и экономит в режиме smart – это значит, что он не готов отказывать себе во вкусном и хорошем кофе и считает брендированный кофе гарантией качества и вкуса. Покупатель скорее потратит больше времени в поисках скидки на кофе известной торговой марки, чем купит СТМ, в качестве и вкусе которого сомневается", - отмечает А.Ильчук.

По ее словам, ритейлерам стоит подумать, как донести до покупателя качественные и вкусовые преимущества собственной торговой марки сети.

Среди каналов крупнейшую долю в продажах кофе занимают гипер/супермаркеты – 43% в натуральном выражении и 45% в денежном. В 2017 году продажи в этом канале выросли на 1% в натуральном выражении и на 3% в денежном.

В 2017 году наиболее сильный рост продаж показали минимаркеты: 10% в натуральном и 12% в денежном выражении, что в результате повысило важность данного канала для категории (до 9% в натуральном выражении).

Традиционная торговля в 2017 году обеспечивает 48% продаж категории в натуральном выражении. Продажи в этом канале выросли на 1% в натуральном выражении и упали на 1% в денежном, что связано с падением средней цены за килограмм на 3%.

The Nielsen Company – один из ведущих в мире игроков рынка маркетинговых исследований. Компания была основана в 1923 в Чикаго (США), сейчас проводит свои измерения в более чем 100 странах мира, охватывая более 90% мирового населения. В Украине Nielsen присутствует с 1995 года, и на данный момент в компании работает больше 500 человек.