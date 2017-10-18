Абитуриенты смогут в 2018 подавать 7 заявлений в вузы 12-26 июля

Министерство образования и науки Украины установило, что подача абитуриентами заявлений в высшие учебные заведения в 2018 году будет проходить с 12 по 26 июля, на основании сертификатов внешнего независимого оценивания (ВНО), а абитуриенты смогут подать максимум 7 заявлений в 4 вуза.

Данная норма предусмотрена утвержденными Минобразования правилами поступления в высшие учебные заведения в 2018 году.

"Прием заявлений и документов начнется 12 июля, лица, которые будут поступать в учреждения высшего образования на основании собеседований, вступительных экзаменов или творческих конкурсов смогут подавать заявления до 20 июля, абитуриенты, которые будут поступать только на основании сертификатов ВНО - до 26 июля", - сказал директор департамента высшего образования Минобразования Олег Шаров на брифинге в Киеве в среду.

Он отметил, что регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов начнется 2 июля и завершится в 18:00 25 июля.

Директор департамента сообщил, что творческие конкурсы в вузы будут проводиться в несколько сессий с 14 по 26 июля, а вступительные экзамены - 21-26 июля, собеседования - 21-23 июля.

"Ключевая задача для высших учебных заведений - до конца календарного года, 31 декабря, разработать и опубликовать правила приема ", - сказал директор департамента высшего образования Минобразования.

По словам О.Шарова, зная правила поступления, вузы смогут правильно определить предметы ВНО, которые им необходимы для поступления на ту или иную специальность в разные учебные заведения.

В 2018 году вводится новая форма вступительного экзамена, как творческий зачет, который вузы смогут проводить с февраля и заканчивая 26 июля 2018 года.

О.Шаров подчеркнул, что в 2018 году абитуриенты смогут подавать для поступления в вузы сертификаты ВНО 2018, 2017 и 2016 года.

Данная норма распространяется на все предметы, кроме иностранных языков, поскольку в 2018 году планируется изменение условий проведения ВНО по иностранным языкам.

Заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич на брифинге сообщил, что в 2018 году будет уменьшено количество заявлений, которые могут подавать абитуриенты с 9 до 7, однако сохранено максимальное количество вузов, в которые такие заявления можно подавать - до 4.

По его словам, количество заявлений было уменьшено по просьбе вузов.