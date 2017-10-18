Экономика

15:11 18.10.2017

НБУ в сентябре повысил оклад правления до рыночного уровня

НБУ в сентябре повысил оклад правления до рыночного уровня

Национальный банк Украины в сентябре повысил размер должностного оклада правления, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

"В течение нескольких лет заработная плата главы НБУ и членов правления оставалась неизменной, в несколько раз ниже среднерыночной заработной платы членов правлений коммерческих банков Украины. Соответственно, оклады членов правления НБУ были повышены до среднерыночного уровня", - отмечено в сообщении.

Пресс-служба НБУ при этом указала, что повышение зарплаты не касается главы центробанка Валерии Гонтаревой, которая в настоящее время находится в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы и написала президенту Украины заявление об увольнении еще в мае этого года.

НБУ также напоминает, что повышение должностных окладов правления утверждено решением Совета НБУ.

"Согласно закону "Об НБУ", заработная плата главы и его заместителей устанавливается в соответствии с Методикой определения заработной платы председателя и его заместителей, которая утверждается Советом. Указанная методика устанавливает, что должностной оклад председателя устанавливается на уровне не выше среднерыночного размера фиксированной заработной платы председателей правлений банков Украины. Размеры должностных окладов заместителей председателя определяются с применением понижающих коэффициентов", - отмечено в сообщении.

Соответствующие изменения в имущественном состоянии заместителей председателя НБУ будут отражены в их декларациях и опубликованы на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

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