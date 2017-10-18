Экономика

14:36 18.10.2017

Цены на нефть растут в ожидании данных о запасах

Цены на нефть растут в ожидании данных о запасах

Нефть эталонных марок активно дорожает в ходе торгов в среду, участники рынка оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и ждут данных о запасах топлива в США.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 кв подорожали на $0,34 (0,59%) - до $58,22 за баррель.

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Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь к указанному времени выросли на $0,17 (0,33%) - до $52,05 за баррель.

Как отмечают аналитики Goldman Sachs, Ирак представляет собой лишь один источник геополитических рисков, способных привести к перебоям с поставками нефти. В частности, эксперты указали на ухудшение отношений между США и Ираном, третьим по величине производителем нефти в ОПЕК.

Тем временем глава французского нефтедобывающего гиганта Total SA Патрик Пуяннэ отметил, что усилия ОПЕК и партнеров по сокращению предложения на рынке и увеличению стоимости топлива работают, однако ограничение добычи должно быть продлено еще на год.

"Еще в январе я отметил, что для того, чтобы соглашение достигло своей цели, его нужно заключать минимум на два года, - заявил П.Пуяннэ, выступая на конференции Oil & Money. - Я все еще думаю, что это так. Если излишек на рынке просуществовал три-четыре года, потребуется время, чтобы его устранить".

Также участники рынка ждут данных о коммерческих запасах топлива в США. Официальные данные Минэнерго страны будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. По ожиданиям экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, резервы на прошлой неделе сократились на 3,2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, во вторник сообщил, что запасы топлива в стране на прошлой неделе рухнули на 7,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей.

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