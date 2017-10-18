"Укрэнерго" повторно объявило тендер на строительство ПС "Аквилон"

НЭК "Укрэнерго" объявило тендер на строительство подстанции 330 кВ "Аквилон" с заходами ЛЭП "Каховская-Островская", "Каховская-Джанкой" и "Каховская-Титан" в Херсонской области.

Согласно сообщению компании в системе ProZorro, ожидаемая стоимость строительства – до 608 млн 333,346 тыс. грн (без НДС), тендерное обеспечение – 3,65 млн грн.

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Строительство должны быть завершено до 20 декабря 2019 года.

Заявки принимаются до 13 ноября, ожидаемое начало аукциона – 19 декабря 2017 года.

Ранее, летом текущего года, "Укрэнерго" отменило аналогичный тендер в связи с намерением откорректировать технические требования в части объемов строительно-монтажных работ и оформления права на земельные участки для размещения, строительства и эксплуатации ПС с подъездной дорогой и заходов на нее ЛЭП.

Как сообщалось, в декабре 2015 года была прекращена подача электроэнергии на временно оккупированную территорию Крыма. В результате потребители Чаплинского и Каланчацкого районов Херсонской области, источником энергоснабжения которых по проектной схеме была расположенная на ныне оккупированной территории Крыма ПС 220 кВ "Титан", были вынужденно запитаны по резервной схеме от сети 35 кВ "Херсоноблэнерго", что не обеспечивало необходимую надежность и качество электроснабжения.

Летом 2016 года "Укрэнерго" завершило мероприятия по переводу линии электропередач (ЛЭП) "Каховская-Титан" на напряжение 150 кВ с 220 кВ. Линия присоединена к специально построенной за четыре месяца подстанции 150/35 кВ "Новая" ПАО "Херсоноблэнерго".

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук отмечал, что этот проект является временным решением для обеспечения надежности передачи электроэнергии в Херсонской области до завершения строительства ПС "Аквилон".

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.