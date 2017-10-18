Экономика

13:25 18.10.2017

В осенне-зимний период возможно осложнение экономической ситуации в Украине

В осенне-зимний период возможно осложнение экономической ситуации в Украине

Руководитель экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин констатировал рост индекса экономической состоятельности населения Украины, однако прогнозирует ухудшение показателей социально-экономической стабильности уже в осенне-зимний период.

"Пока мы не достигли уровня конца 2013 года, хотя в некоторой мере приблизились. Ближайшие полгода вряд ли мы будем наблюдать продолжение такой восходящей динамики, скорее мы будем иметь картинку, которая была в 2016 году", - сказал В.Юрчишин на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, на основе исследований наблюдается увеличение приведенного индекса текущей экономической состоятельности населения Украины в течение 2017 года, в то время как до конца 2016 года его значение стабильно снижалось.

Среди причин увеличения индекса В.Юрчишин назвал увеличение средней номинальной и реальной заработной платы, а также увеличение доходов домохозяйств и улучшение ситуации в сфере занятости. Кроме того, увеличение зарплат способствовало определенному улучшению ситуации с задолженностями, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на осложнение экономической ситуации в осенне-зимний период, в частности за счет повышение девальвации и инфляции, ухудшение ситуации с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

"2017 год мы можем рассматривать определенным образом позитивно, к сожалению, мы не можем с уверенностью сказать, что эта кривая уже достигла стабильного характера - наоборот. Мы предвидим, что как раз в осенне-зимний период будет наблюдаться ухудшение показателей индекса и социально-экономической стойкости домохозяйств", - добавил он.

В.Юрчишин также отметил, что в основе оценки индекса текущей экономической состоятельности были заложены 16 показателей из 4 групп, в частности заработная плата и минимальные соцстандарты (40%), диспропорции в доходах и задолженности (25%), сбережения и доступность денежных ресурсов (30%), а также демография и занятость (5%).

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