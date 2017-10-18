Казахстан начал поставки газа в Китай

"КазТрансГаз" начал экспорт газа в Китай - церемония пуска казахстанского газа из магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Чимкент" в международный газопровод "Центральная Азия-Китай" прошла в едином диспетчерском центре газового оператора в Астане в понедельник, сообщает пресс-служба "КазТрансГаза".

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"Результатом успешной работы национальной компании "КазМунайГаз" и национального оператора "КазТрансГаз" стало заключение контракта с китайской стороной о поставках газа на экспорт. Исторически казахстанский газ поставлялся в Европу через Российскую Федерацию, и очень важно, что теперь у Казахстана появилась альтернатива. 5 млрд кубометров газа, которые будут экспортированы в Китай, - это только начало, первый шаг. Мы имеем техническую возможность и пропускную способность газопроводов, чтобы поставлять и 10 млрд кубометров (в год - ИФ)", - сказал К.Бозумбаев.

Как сообщалось, между Казахстаном и КНР был подписан договор о поставке 5 млрд кубометров казахстанского газа в период до ноября 2018 года. Ожидаемая экспортная выручка должна составить около $1 млрд. Договор купли-продажи подписан между "КазТрансГаз" и PetroChina International Company Ltd. Ресурсной базой станут месторождения на западе Казахстана, а также имеющиеся запасы газа из подземных газохранилищ "КазТрансГаза". Местом приема газа китайской стороной определен пограничный пункт "Хоргос". Экспортный маршрут природного газа по территории Казахстана составит порядка 3 тыс. км, в работе будут задействованы более 10 компрессорных станций.

"КазТрансГаз" - национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы компаний "КазТрансГаз" входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.