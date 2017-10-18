Эмир Катара призывал соседние государства к снятию эмбарго

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани обратился с призывом к Саудовской Аравии, Египту, ОАЭ и Бахрейну отказаться от эмбарго в отношении страны, передает в среду агентство АП.

"Мы все братья, и для всех нас этот кризис привел к потерям", - сказал катарский эмир, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Индонезии Джоко Видодо.

При этом глава Катара отметил несправедливый характер экономической блокады, установленной этими странами.

В свою очередь, Индонезия придерживается мнения о необходимости проявления сдержанности сторонами конфликта, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду и обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.