Экономика

12:54 18.10.2017

Volvo AB не будет продавать подразделение по выпуску спецавтомобилей

Volvo AB не будет продавать подразделение по выпуску спецавтомобилей

Шведский концерн Volvo AB принял решение отказаться от плана по выделению и продаже подразделения, выпускающего правительственные и другие специальные автомобили.

"Ранее мы объявили о своем намерении отказаться от этого бизнеса, но полученные нами предложения не отражают его стоимости. Поэтому мы решили прекратить процесс его выделения", - сообщил заместитель главного исполнительного директора и главный финансовый директор Volvo Group Ян Гурандер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Подразделение Governmental Sales производит и продает транспортные средства, специально разработанные для правительств, оборонной промышленности, миротворческих сил и спасательных организаций.

Продажи этого бизнеса составляют примерно 1,5% общей выручки Volvo. Основная часть производства сосредоточена во Франции, штат насчитывает около 1,3 тыс. человек.

Volvo занимает второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей. Компании принадлежат бренды Volvo, Renault Trucks, Mack и Prevost. Помимо грузовых автомобилей, она также выпускает автобусы, строительное оборудование и двигатели.

По итогам 2016 года выручка Volvo составляла 302 млрд шведских крон (31,9 млрд евро). Заводы компании расположены в 18 странах, продукция продается более чем в 190 государствах. Штат насчитывает около 95 тыс. человек.

Котировки акций Volvo в ходе торгов в среду выросли на 1%.

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