Никто из крупных торговых партнеров США не манипулирует валютами - Минфин

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Ни один из крупных торговых партнеров США не манипулирует курсом нацвалюты для того, чтобы получить преимущество в торговле, сообщается в полугодовом докладе американского министерства финансов.

"Китайская валюта в последнее время движется в направлении, которое поможет исправить двусторонний торговый дисбаланс с Соединенными Штатами", - отмечается в документе. "Но, исходя из объемов торговли, валюта стала более конкурентоспособной во всем мире" на фоне ослабления доллара, полагают в Минфине.

Высказывания американского президента Дональда Трампа относительно торговой практики Китая, а также значительного дефицита США в торговле с КНР смягчились, поскольку обе страны пытаются наладить сотрудничество по устранению угрозы Северной Кореи, пишет The Business Times.

Несмотря на заявление об отсутствии манипуляций, министерство финансов США оставило Китай, Японию, Германию, Южную Корею и Швейцарию в списке стран, в отношении которых нужно осуществлять мониторинг из-за существенного профицита торговли с США или интервенций на валютных рынках. В то же время Тайвань был исключен из этого списка в связи с уменьшением валютных интервенций.

Международный валютный фонд, Институт международной экономики имени Питерсона и другие организации также заявили, что на протяжении двух прошедших лет Китай не манипулировал обменным валютным курсом, в связи с этим обвинения в его адрес не могут считаться обоснованными, отмечает агентство "Синьхуа".

Министерство финансов США в апреле 2016 года создало список критериев, по которым оно определяет валютных манипуляторов. Три основных из них - профицит торгового баланса с США более $20 млрд; положительное сальдо счета текущих операций не менее 3% ВВП; постоянные покупки иностранных валют в эквиваленте 2% ВВП за последние двенадцать месяцев.

В настоящее время Китай соответствует только первому критерию.

Курс юаня поднялся примерно на 5% относительно доллара США с начала текущего года после падения на 6% по итогам 2016 года.