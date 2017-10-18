Экономика

11:32 18.10.2017

Дефицит никеля в мире в августе вырос из-за увеличения спроса

Дефицит никеля в мире в августе вырос из-за увеличения спроса

Производство рафинированного никеля в мире в августе было ниже потребления, свидетельствуют предварительные расчеты Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG).

Выпуск металла не изменился, составив 176,8 тыс. тонн. В то же время объем спроса повысился на 0,6% - до 183,5 тыс. тонн по сравнению со 182,5 тыс. тонн в июле.

Таким образом, в августе на глобальном рынке был зафиксирован дефицит в размере 6,7 тыс. тонн по сравнению с пересмотренными 5,7 тыс. тонн месяцем ранее, сообщает INSG.

INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны, занимающиеся производством, потреблением и торговлей никелем: Австралия, Бразилия, Германия, Греция, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Великобритания, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейский союз.

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