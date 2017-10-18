Китай не стремится к мировой гегемонии, в мировых отношениях надо отказаться от политики силы

Политика силы неприемлема в современных международных отношениях, заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с отчетным докладом на 19-м съезде китайской компартии.

"Мы должны относиться друг к другу с уважением, проводить равноправные консультации, решительно отказаться от менталитета холодной войны и политики силы", - заявил Си Цзиньпин.

По его словам, в современном мире следует существующие проблемы и разногласия решать путем "диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления".

При этом китайский лидер подчеркнул, что Китай не стремится к мировой гегемонии и не намерен проводить политику экспансии в угоду собственным интересам.

"Китай ни в коем случае не будет жертвовать интересами других стран ради собственного развития, но и ни при каких обстоятельствах не поступится своими законными правами и интересами", - подчеркнул он.

При этом Си Цзиньпин отметил, что Китай не будет стремиться к мировой гегемонии, независимо от того, какого уровня развития он сможет достигнуть.