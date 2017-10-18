Экономика

10:22 18.10.2017

Сорос передал $18 млрд в свой благотворительный фонд Open Society

Сорос передал $18 млрд в свой благотворительный фонд Open Society

Известный американский финансист и миллиардер Джордж Сорос передал свыше $18 млрд фонду Open Society Foundations ("Открытое общество"), сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на представителей фонда.

Open Society теперь будет распоряжаться большей частью состояния Сороса и станет, видимо, второй крупнейшей в США филантропической организацией - после фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Фонд ведет деятельность через сеть из 40 организаций в различных странах, занимаясь поддержкой беженцев, здравоохранения, национальных меньшинств.

Сорос, которому 87 лет, не собирается заниматься торговыми операциями с принадлежащими Open Society средствами, говорят источники газеты. В инвесткомпании Soros Fund Management Сорос теперь делит полномочия с инвесткомитетом Open Society.

Сорос начал благотворительную деятельность в 1979 году, в 1984 году создал фонд в Венгрии для поддержки университетов и библиотек. В России деятельность его фонда признана нежелательной.

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