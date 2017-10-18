Доллар США практически стабилен к корзине основных мировых валют

Курс американского доллара в среду практически стабилен к корзине основных мировых валют.

Влияние на валютный рынок может оказать выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги на конференции "Структурные реформы еврозоны", которая пройдет во Франкфурте-на-Майне. Аналитики ждут от него каких-либо комментариев относительно судьбы программы выкупа активов, пишет DailyFX.

Помимо этого в среду вечером по московскому времени Федеральная резервная система опубликует обзор региональных экономик, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Евро торгуется утром в районе $1,1764 против $1,1766 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 132,15 иены по сравнению со 132,02 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 112,33 иены против 112,20 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,05%.

"Большой ожидаемой новостью остается оглашение администрацией Дональда Трампа имени номинанта на должность нового главы Федрезерва", - говорит главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

Как сообщала ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники, президент США Д.Трамп планирует в четверг встретиться с председателем ФРС Джанет Йеллен, чтобы обсудить возможность ее назначения на второй срок.

Действующий срок Дж.Йеллен на посту главы Федрезерва истекает в начале февраля. При этом она не является единственным кандидатом на должность следующего председателя ЦБ, среди других претендентов называются бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, нынешний член совета управляющих Джером Пауэлл, экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, а также глава Национального экономического совета США Гэри Кон.

По данным WSJ, Д.Трамп встречался с Дж.Тейлором на прошлой неделе, а с К.Уоршем и Дж.Пауэллом - в прошлом месяце.