Индексы Азии слабо повышаются, внимание инвесторов сосредоточено на Китае

09:29 18.10.2017

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-тихоокеанского региона слабо повышается, при этом основное внимание инвесторов сосредоточено на 19-м съезде Китайской коммунистической партии (КПК), который начал работу в среду, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,1%.

"На рынках можно ощутить чувство ожидания", - отмечает аналитик брокерской фирмы FXTM Лукман Отунуга. По его словам, в дополнение к подсказкам в отношении стратегии Китая "участники рынка также могут наблюдать за партийным съездом для получения информации о денежно-кредитной политике и перспективах развития китайской экономики".

"Перспективы для Азии сегодня довольно тусклые, - полагает главный рыночный аналитик IG Markets Крис Уэстон. - Китай является ключевым фактором в среду и в оставшуюся часть этой недели".

Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:40 КВ опустился на 0,14%, в то время как китайский Shanghai Composite прибавил 0,17%.

Акции представителей финансового сектора дешевеют на бирже Гонконга, в том числе Bank of China - на 0,%, Industrial and Commercial Bank of China - на 0,5% и China Construction Bank - на 1%.

Японские Nikkei 225 и Topix к 8:36 КВ выросли соответственно на 0,24% и 0,12%.

Котировки акций фармацевтических компаний повышаются, в том числе Astellas Pharma Inc. - на 2,2% и Takeda Pharmaceutical Co. - на 0,7%.

Цена бумаг Fast Retailing Co., крупнейшего розничного продавца одежды в Азии, поднялась на 0,7% после того, как аналитики Jefferies улучшили рекомендации для них до "держать", а эксперты Daiwa - до "выше рынка".

В Японии также дешевеют акции банков, включая Mitsubishi UFJ Financial Group - на 0,6% и Mizuho Financial Group - на 0,25%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:39 КВ поднялся на 0,02%, южнокорейский Kospi снизился на 0,2%.

Торги на биржах Сингапура и Малайзии не проводятся в связи с праздничными днями.