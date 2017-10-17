НКЦБФР приостановила обращение ценных бумаг 48 эмитентов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приостановила внесение изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг 48 эмитентов, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Соответствующее решение приняли члены комиссии по итогам заседания 17 октября в отношении ценных бумаг ЧАО "Конкорд ИНК", ПАО "Агрофинанс", ПАО "Энергия Девелопмент", являющихся одними из наиболее торгуемых на неорганизованном рынке, а также других ценных бумаг.

Причина приостановки в пресс-релизе не уточняется.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины 13 октября сообщила о выявлении масштабной манипуляции с ценными бумагами на фондовом рынке страны.

"Представители ряда киевских предприятий продавали реальному сектору экономики "мусорные" ценные бумаги с завышенной стоимостью; в результате на фондовом рынке обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн", - сообщила Генпрокуратура.

Совместно с Национальной полицией Генпрокуратура расследует уголовное производство относительно манипулирования на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, фиктивного предпринимательства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.