Приватизация ПАО «Центрэнерго» приведет к появлению на рынке электрической энергии нового игрока.

Об этом заявила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров в интервью интернет порталу Энергореформа.

«Мы надеемся, что после того как будет продан этот актив (ПАО «Центрэнерго» - Энергореформа), на энергорынок придут новые игроки, а не произойдет консолидация уже существующих», - сказала она.

По ее словам, для внедрения рынка электроэнергии в Украине серьезной проблемой является чрезмерная концентрация генерирующих мощностей у ограниченного количества компаний.

«В Украине около 60% всей электроэнергии вырабатывает НАЭК «Энергоатом». Вместе с компанией ДТЭК, их доля в объеме генерации электроэнергии более 80%», - пояснила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров.

Она также считает, что увеличение генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине должно привести к сокращению доли традиционных производителей энергии в общем объеме генерации страны.