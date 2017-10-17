Экономика

18:26 17.10.2017

Дефицит внешней торговли Украины товарами в августе 2017г составил $570,5 млн - Госстат

Дефицит внешней торговли Украины товарами в августе 2017г составил $570,5 млн - Госстат

 Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в августе 2017 года составило $570,5 млн, тогда как в предыдущем месяце - $826,7 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, в целом по итогам января-августа 2017 года дефицит внешней торговли достиг $3278,9 млн по сравнению с показателем в $1447,8 млн за аналогичный период 2016 года.

Госстат добавляет, что в январе-августе 2017 года экспорт товаров составил $27,512 млрд, импорт - $30,791 млрд. По сравнению с январем-августом-2016 экспорт увеличился на 21,1% (на $4,795 млрд), импорт – на 27,4% (на $6,626 млрд).

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в январе-августе 2016 – 0,94).

Как уточняет Госстат, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.

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