МЭРТ предлагает применять спецсанкции к субъектам ВЭД по представлению СБУ

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает либерализовать механизм специальных санкций к субъектам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), позволив временно приостанавливать их деятельность по представлению Службы безопасности Украины (СБУ).

Соответствующий законопроект обнародован на сайте МЭРТ.

Представление СБУ может быть подано в случае выявления деятельности, связанной с финансированием терроризма, посягательством на территориальную целостность, национальную безопасность и национальные интересы Украины, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также предусматривает отмену штрафов за нарушение субъектами ВЭД установленных сроков расчета на суму менее EUR10 тыс. и сокращение максимальных сроков рассмотрения Минэкономразвития материалов по применению или отмене спецсанкций.

В пояснительной записке отмечается, что предложенные нормы позволят либерализовать сферу регулирования ВЭД без потери государством возможности оперативно останавливать ВЭД субъектов, связанных с финансированием незаконных вооруженных формирований и посягательством на территориальную целостность Украины.