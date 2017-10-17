Экономика

15:55 17.10.2017

ЕБРР считает перспективным для Украины внедрение механизма аукционов при стимулировании ВИЭ

ЕБРР считает перспективным для Украины внедрение механизма аукционов при стимулировании ВИЭ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает перспективным для Украины внедрение механизма аукционов при стимулировании генерации, использующей возобновляемые источники энергии (ВИЭ), сообщила заместитель директора финучреждения Марина Петров в интервью "Энергореформе".

"Способы стимулирование ВИЭ меняются. В современном мире гораздо более адекватным считается проведение аукционов на мощности, а не "зеленый тариф", который сегодня применяется", - сказала он.

М.Петров добавила, что правильно было бы сохранить "зеленый тариф" для тех электростанций, которые уже запущены, или запускаются сейчас. В то же время для новых проектов – целесообразнее выработать более прогрессивные механизмы стимулирования.

"Мы уже обсуждаем с Радой и Минэнергоугля необходимость разработки нового законодательства, которое заменит существующий механизм "зеленых тарифов" и предложит другие способы стимулирования. Такими способам может стать проведение аукционов, когда потенциальные производители "зеленой" электроэнергии будут давать свои ценовые предложения: по какому тарифу они готовы продавать энергию с вновь построенных мощностей", - сказала она.

Заместитель директора ЕБРР добавила, что запуск аукционов в конечном итоге может привести к снижению нагрузки ВИЭ на тарифы.

Как сообщалось, "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" будет инициировать снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕБРР предложил правительству перечень кандидатур в НС "Нафтогаза"

ЕБРР разочарован ходом приватизации в Украине

"Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" будет инициировать снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций

ЕБРР готов продлить кредитование "Нафтогаза" в 2018 году при условии прогресса в корпоративном управлении НАК

ЕБРР предоставит "Астарте" кредит $25 млн на развитие инфраструктуры

Кабмин разрешил проводить торги по продаже нефти отечественной добычи в формате электронных аукционов

Установленная мощность "зеленой" генерации в Украине за 9 мес. выросла на 18%

Первый в Украине голландский аукцион запланирован на середину октября

ЕБРР призывает к скорейшему восстановлению работоспособности НС "Нафтогаза"

В ЕБРР опасаются замедления реформ в Украине после успешной эмиссии евробондов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина намерена объявить конкурс на 4G в начале ноября

ФГИ планирует в 2018 продажу ОПЗ, "Центрэнерго", 6 облэнерго, ГПЗКУ и "Турбоатома"

Украинские и мальтийские власти обсуждают возможность открытия на Мальте хаба "Антонова"

В Харькове к теплу подключена почти половина жилых домов, соцсфера уже с теплом

Гройсман: мы заинтересованы в создании на Мальте хаба для украинских агроэкспортеров

Между Украиной и Мальтой вскоре откроется прямое авиасообщение

Airbus получит контролирующую долю бизнеса Bombardier по производству самолетов С Series

Казахстанский Bank RBK приостановил выдачу вкладов на фоне наплыва клиентов

Экс-менеджеры Louis Dreyfus создали в Украине зерноторговую компанию с уставным капиталом 40 млн грн

Coal Energy в сентябре сократила производство угля на 78%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА