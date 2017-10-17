ЕБРР считает перспективным для Украины внедрение механизма аукционов при стимулировании ВИЭ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает перспективным для Украины внедрение механизма аукционов при стимулировании генерации, использующей возобновляемые источники энергии (ВИЭ), сообщила заместитель директора финучреждения Марина Петров в интервью "Энергореформе".

"Способы стимулирование ВИЭ меняются. В современном мире гораздо более адекватным считается проведение аукционов на мощности, а не "зеленый тариф", который сегодня применяется", - сказала он.

М.Петров добавила, что правильно было бы сохранить "зеленый тариф" для тех электростанций, которые уже запущены, или запускаются сейчас. В то же время для новых проектов – целесообразнее выработать более прогрессивные механизмы стимулирования.

"Мы уже обсуждаем с Радой и Минэнергоугля необходимость разработки нового законодательства, которое заменит существующий механизм "зеленых тарифов" и предложит другие способы стимулирования. Такими способам может стать проведение аукционов, когда потенциальные производители "зеленой" электроэнергии будут давать свои ценовые предложения: по какому тарифу они готовы продавать энергию с вновь построенных мощностей", - сказала она.

Заместитель директора ЕБРР добавила, что запуск аукционов в конечном итоге может привести к снижению нагрузки ВИЭ на тарифы.

Как сообщалось, "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" будет инициировать снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций.