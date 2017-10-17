ФГИ планирует в 2018 продажу ОПЗ, "Центрэнерго", 6 облэнерго, ГПЗКУ и "Турбоатома"

Фонд государственного имущества Украины в 2018 году планирует продать "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), "Центрэнерго", "Турбоатом", 6 областных энергоснабжающих компаний, "Аграрный фонд", "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины" (ГПЗКУ), сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Фонд ожидает передачу "Аграрного фонда" и "ГПЗКУ". По "Турбоатому" сейчас идет работа с Кабмином по определению размера пакета акций, который будет выставлен на продажу", - цитирует его слова с заседания Американской торговой палаты пресс-служба ведомства во вторник.

В.Трубаров сообщил, что на ОПЗ уже завершена инвентаризация, и стартовая цена предприятия будет определена в ноябре. "В ноябре мы получим стартовую цену, и в декабре этого года, если всеми участниками процесса будут соблюдены сроки, мы успеваем начать прием заявок от потенциальных инвесторов, чтобы на весну 2018 выйти на непосредственную продажу", - сказал руководитель ФГИ.

По его словам, продажа "Центрэнерго" должна состояться весной 2018 года. Для этого Фонд ожидает в ближайшее время от Минэкономразвития, Минфина и Минюста утверждения в качестве советника отобранного ранее на конкурсе польского филиала Ernst&Young для проведения аудита и оценки пакета акций.

И.о. главы Фонда сообщил, что в следующем году планируется продажа пакетов акций Николаевской, Днепровской и Херсонской ТЭЦ, а также "Запорижжяоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".

Как сказал В.Трубаров, за счет этих продаж Фонд планирует выполнить в следующем году бюджетный план приватизации, предварительно составляющий 22,5 млрд грн.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако по итогам первого полугодия бюджет получил лишь 0,11 млрд грн. Фонд улучшил этот показатель на 3,05 млрд грн за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

По словам В.Трубарова, до конца года приватизация может принести еще максимум 0,2-0,3 млрд грн.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.