Экономика

15:43 17.10.2017

Украинские и мальтийские власти обсуждают возможность открытия на Мальте хаба "Антонова"

Украинские и мальтийские власти обсуждают возможность открытия на Мальте хаба "Антонова"

 Киев и Валетта рассматривают возможность создания хаба по обслуживанию украинских самолетов на Мальте.

"Очень важен диалог о создании на Мальте логистического центра Антонова: мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным центром, где может быть создан хаб антоновский по обеспечению запасными частями, по сервисному обслуживанию может быть именно на Мальте, где украинским предприятиям будет предоставлен чрезвычайно благоприятный режим для работы", - сказал П.Порошенко во вторник в Киеве в ходе встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.

В свою очередь президент Мальты подчеркнула, что ее страна "готова рассматривать создание хабов в средиземноморском регионе".

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