Экономика

15:02 17.10.2017

ЕБРР предложил правительству перечень кандидатур в НС "Нафтогаза"

ЕБРР предложил правительству перечень кандидатур в НС "Нафтогаза"

 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предложил правительству Украины перечень кандидатур для наблюдательного совета (НС) НАК "Нафтогаз Украины", сообщает "Голос Америки" со ссылкой на президента ЕБРР Сума Чакрабарти.

"Мы предоставили правительству перечень возможных кандидатур. Это лица, которые, по нашему мнению, заинтересованы и смогут сформировать новый совет как можно быстрее. Мы сейчас ожидаем на ответ правительства", - цитирует его издание.

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По словам С.Чакрабарти, среди причин, по которым подали в отставку независимые члены НС "Нафтогаза" - "разочарование тем, как принимаются решения" и "недостаточная прозрачность коммерческой дисциплины", опасения, связанные с электронным декларированием.

Как сообщалось, 5 октября независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пол Уорвик и Маркус Ричардс официально завершили работу в компании.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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