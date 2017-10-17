Казахстанский Bank RBK приостановил выдачу вкладов на фоне наплыва клиентов

Bank RBK, входящий в число 10 крупнейших банков Казахстана, приостановил выдачу наличных средств с текущих счетов и выплату депозитов, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" клиенты банка.

"Деятельность у нас не приостановлена. У нас платежи не проходят, через кассу мы не выдаем денежные средства, это временное ограничение. Пока снять деньги не получится. Депозиты тоже не снимаем. Когда устранят, мы не знаем, сами ждем", - сказали клиенту в банке.

На обращение другого клиента банк сообщил, что "в данный момент банк испытывает некоторые проблемы с наличностью, которые носят временный характер и связаны с одномоментным обращением в банк большого количества клиентов".

"В настоящее время банк не может мгновенно удовлетворить требования всех депозиторов, желающих забрать деньги со своих счетов до истечения срока действия договора. Проблемы банка носят временный характер, и уже в ближайшее время ситуация будет нормализована", - отметил сотрудник банка.

На данный момент, как сообщили в колл-центре банка, в банкоматах можно снять до 50 тыс. тенге в день.

Вместе с тем в Ваnk RBK напомнили, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов гарантирует выплату по депозитам в национальной валюте до 10 млн тенге и в иностранной валюте - до 5 млн тенге в эквиваленте.

Ранее сообщалось, что Bank RBK 10 октября по техническим причинам ограничил выдачу наличных: в отделениях банка возможно было снять только 100 тыс. тенге на человека в сутки или около $300 в инвалюте.

На прошлой неделе Bank RBK сообщил, что вырабатывает комплекс мер, направленных на укрепление финансового положения банка. Кроме того, Bank RBK и Qazaq Banki объявили об отказе от ранее запланированного объединения.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в августе заявило об ухудшении показателей ликвидности банка в последние месяцы вследствие значительного оттока депозитов корпоративных клиентов. S&P выражало опасения, что возможная господдержка в форме вливания капитала и предоставления ликвидности со стороны Нацбанка Казахстана, а также запланированное вливание капитала акционерами могут оказаться недостаточными для восстановления и стабилизации отношений банка с клиентами и обеспечения устойчивости его бизнеса в среднесрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что совладелец KAZ Minerals и ТОО "Корпорация "Казахмыс" Владимир Ким планирует инвестировать 20 млрд тенге (почти $60 млн) в капитал Bank RBK путем выкупа допэмиссии его акций.

В.Ким поэтапно увеличивает долю в этом банке. По данным на 15 января 2017 года, ему принадлежало 6,15% уставного капитала, на 1 июля - уже 6,75%. Недавно Нацбанк Казахстана дал согласие на получение бизнесменом статуса крупного участника Bank RBK (такой статус присваивается владельцу более 10% уставного капитала кредитной организации).

В сентябре по инициативе В.Кима сменился топ-менеджмент банка - председателем правления стала Марпу Жакубаева, ее заместителями - Нурхан Нурланов и Данияр Смагулов. Банк объяснял смену управленческой команды необходимостью решения "еще более амбициозных задач, поставленных перед банком акционерами на фоне меняющейся экономической конъюнктуры".

Акционерами Bank RBK по состоянию на 1 октября 2017 года, по данным Казахстанской фондовой биржи, являются: ТОО "Дирекция по управлению имуществом "Фонд-инвест" (одна из структур "Фонда первого президента Казахстана - лидера нации") - 19,04%, Фарид Люхудзяев - 9,53%, Темир Джумаев - 9,25%, Динмухамет Идрисов - 7,52%, ТОО "Нур-Экспорт НС" - 6,97%, В.Ким - 6,75%, Уалихан Нурмухамедов - 6,74%, Бахаридин Аблазимов - 5,5%, Игорь Мажинов - 5,51%.

По данным Нацбанка Казахстана, Bank RBK по итогам I полугодия 2017 года занял 10-е место среди 33 казахстанских банков по размеру активов.

Официальный курс на 17 октября - 333,03 тенге/$1.