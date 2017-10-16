Экономика

15:37 16.10.2017

Гройсман: поступления в местные бюджеты за 9 мес. 2017 выросли на 30%

Гройсман: поступления в местные бюджеты за 9 мес. 2017 выросли на 30%

Поступления в местные бюджеты за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 31,1 млрд грн или на 30%, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Децентрализация остается лично для меня и для всей правительственной команды одним из приоритетных направлений нашей деятельности. И мы уже имеем конкретные результаты. Скажем, за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в местные бюджеты выросли на 31,1 млрд гривен или на +30%. А собственные доходы местных бюджетов 366-ти объединенных территориальных громад выросли на 82,7% и составили 6,3 млрд гривен", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

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