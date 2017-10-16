Иракские военные устанавливают контроль над нефтяными объектами в Курдистане

Иракские военные объявили о начале операции по установлению контроля над нефтяными объектами в ходе операции в Иракском Курдистане в понедельник, сообщает агентство.

Они заявили, что, в частности, взяли под контроль нефтеперерабатывающий завод близ Киркука, а также газовый завод в этом городе.

Ранее в военном командовании Ирака заявили, что установили контроль над главной курдской военной базой в Киркуке, а также взяли под контроль дороги и ряд объектов инфраструктуры близ города.

В понедельник утром правительственные войска Ирака вошли на территорию провинции Киркук, которая находится под контролем курдского ополчения.

В заявлении правительства Ирака говорилось, что премьер-министр Хайдер аль-Абади отдал приказ войскам "обеспечить безопасность в городе в сотрудничестве с населением и пешмерга (вооруженное курдское ополчение - ИФ)". Позднее он заявил, что действия армии направлены на защиту мирного населения.

В минувшее воскресенье руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, о чем проинформировал представитель курдского президента. Это требование являлось предварительным условием, выдвинутым Багдадом, для начала переговоров между сторонами.

Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.