Worldsteel прогнозирует рост мирового потребления стали в 2017г на 7%, в 2018г. - на 1,6%

Мировое потребление стали в 2017 году, как ожидается, возрастет на 7% по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 622,1 млн тонн, сообщил председатель экономического комитета Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association) Т. В. Нарендран (T. V. Narendran).

Согласно прогнозу Worldsteel, в 2018 году ожидается рост потребления стали на 1,6%, до 1 млрд 648,1 млн тонн.

В 2016 году мировое потребление стали возросло на 1% по сравнению с 2015 годом – до 1 млрд 515,9 млн тонн.

"Прогресс на мировом рынке стали в этом году к настоящему моменту был ободряющим", - констатировал председатель экономического комитета на пресс-конференции руководства Worldsteel в рамках 50-й Генеральной Ассамблеи ассоциации, проходящей в Брюсселе 15-18 октября.

При этом он отметил, что ситуация в развитых странах и развивающихся странах была лучше, чем ранее ожидалось. Хотя ситуация в регионе MENA и в Турции является исключением.

На пресс-конференции отмечалось, что наибольший рост потребления стали, как прогнозируется, продемонстрирует Китай, который в 2017 году потребит 765,7 млн тонн стали, что выше показателей 2016 года на 12,4%. Вместе с тем, в 2018 году, как ожидается, уровень потребления стали в Китае не изменится по сравнению с 2017 годом.

На конференции также отмечалось, что менее оптимистический прогноз, обнародованный в апреле текущего года, базировался на рисках глобальной экономики, таких как популизм и протекционизм, изменение политики США, неопределенности на выборах в ЕС и снижение развития в Китае. Однако в настоящее время ситуация выглядит более благополучной и баланс рисков является наилучшим с экономического кризиса 2008 года. Вместе с тем, есть ряд рисков, влияющих на ситуацию - рост напряженности на Корейском полуострове, долговая проблема Китая и рост протекционизма во многих регионах.

В 2018 году эксперты Worldsteel ожидают снижают снижение роста в Китае, хотя в целом в мире потребление стали будет увеличиваться.

Согласно пресс-релизу, в 2017 году в ЕС возрастет потребление стали на 2,5%, до 162,1 млн тонн, в 2018-м - на 1,4%, до 164,3 млн тонн.

Потребление стали в США, в 2017-м году, как ожидается, возрастет на 4,8%, до 96,2 млн тонн, в 2018-м - на 1,1%, до 97,3 млн тонн.

В РФ потребление стали в текущем году увеличится на 2,6%, до 39,2 млн тонн, в 2018-м - на 3,2%, до 40,5 млн тонн.

World Steel Association (Worldsteel) объединяет около 170 металлопроизводителей (включая 9 из 10 крупнейших компаний мира), национальные и региональные индустриальные ассоциации и исследовательские институты. Членами Worldsteel производится около 85% всей стали в мире.

Первой и единственной украинской компанией, которая имеет статус полноправного члена Worldsteel, является "Метинвест".