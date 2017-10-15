Экономика

16:43 15.10.2017

В Украине официально стартовал отопительный сезон

В Украине официально стартовал отопительный сезон

Согласно календарному плану, 15 октября в Украине начинается отопительный сезон, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

"Социальные объекты - школы, детсады, больницы - должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилого фонда - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабмина в воскресенье.

Как подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Украина впервые за последние годы полностью готова к отопительному сезону: запасы топлива созданы. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находилось 14,8 млрд куб м природного газа, что на 2,3 млрд. куб м больше прошлогоднего показателя. Запасы угля - 1 млн 980,5 тыс. тонн, что на 568,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.

В правительстве подчеркивают, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением является прямой и полной ответственностью местной власти, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители. При этом В.Гройсман подчеркивает, что оснований для повышения цены на газ в Украине сейчас нет и поэтому на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду.

"Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений", - сказал В.Гройсман.

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