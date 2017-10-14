Экономика

08:55 14.10.2017

В украинском посольстве в США прошел Ukrainian Brands D.C. Summit

В украинском посольстве в США прошел Ukrainian Brands D.C. Summit

Украинское посольство в США 13 октября выступило организатором мероприятия Ukrainian Brands D.C. Summit, который поддержали Украинский союз промышленников и предпринимателей, а также американская ассоциация Food Marketing Institute, сообщается на странице посольства Украины в США в сети "Фейсбук".

"Ukrainian Brands D.C. Summit стал площадкой для установления деловых контактов между отечественными производителями продуктов питания и представителями крупнейших американских торговых сетей - членами Food Marketing Institute, годовой объем продаж которых превышает 770 млрд. долл", - сказано в сообщении.

Мероприятие открыл министр финансов Украины Александр Данилюк, который выразил уверенность, что подобные встречи закладывают прочную основу для ведения бизнеса между предпринимателями двух стран.

Украину на мероприятии представлял ряд украинских копаний производителей продуктов питания. Как отметили в посольстве, в американской бизнес среде растет интерес к продукции украинских производителей.

"В обращении к участникам мероприятия, посол Валерий Чалый отметил, что в современных условиях крайне важна эффективная поддержка отечественного экспорта и расширение рынков сбыта товаров и услуг отечественного производства. Увеличение объемов и расширение географии экспортных поставок - это залог крепкой экономики. Посол также подчеркнул, что несмотря на географическую удаленность и высокую конкурентность, американский рынок является очень перспективным для украинского производителя", - сообщили в посольстве.

Ukrainian Brands D.C. Summit стал одним из шагов для продвижения украинского экспорта на американский рынок и установления прочных экономических связей между Украиной и США.

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