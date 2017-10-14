Украина подала третий иск в ВТО против России за необоснованное ограничение экспорта – Минэкономразвития

В иске, поданном 13 октября, сообщается, что в течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер, направленных на ограничение поставок продукции из Украины, что не соответствует международным договоренностям России, при вступлении во Всемирную торговую организацию, сообщается в пресс-службе Минэкономразвития.

"Сегодня, 13 октября, Украина направила требование о проведении консультаций с Российской Федерацией относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев", - сообщается в документе.

Согласно подсчетам Минэкономразвития:

экспорт соков упал 72 млн. долл. США в 2013 г. до 400 тыс.долл. США в 2017 г.;

экспорт пива снизился с почти 400 тыс. долл. США в 2013 г. до 0,4 тыс. долл. США в 2015 г.;

экспорт кондитерских изделий снизился с 482 млн. долл. США (по трем кодам УКТ ВЭД (1704, 1806, 1905) в 2013 г. до 663 тыс. долл. США (по коду 1905) и до 0,7 тыс. долл США (по кодам 1704 и 1806) в первом полугодии 2017 г.;

экспорт обоев с апреля 2015 г. сократился с 201 млн.долл. США в 2014 г. до 66 млн. долл США в 2015 г. до 26,6 млн. США долл. и с 66 млн. долл. США в 2015 г. до 26,6 млн. долл. в первом полугодии 2017 г.

В министерстве сообщается, что запреты и ограничения на украинские товары проводились на основе решений Роспотребнадзора, вследствие чего экспорт данной продукции в Россию прекратился.

"Украина считает, что ограничение импорта продукции происхождением из Украины не соответствует обязательствам Российской Федерации, взятым в Протоколе о вступлении Российской Федерации в ВТО, а также положением Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, Соглашения об упрощении процедур торговли, Соглашения о технических барьерах в торговле и Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер", уточняется в сообщении на сайте украинского министерства.

Теперь российская сторона должна направить в течении 10 дней ответ на согласие вступить в консультации в рамках указанного дела. После чего будут утверждены дата и место проведения консультации.

Это первый в истории ВТО случай, когда оспариваются положения Договора об упрощении положений торговли.