Глава Минфина Украины ожидает транша МВФ еще в этом году

Украина уже выполнила или близка к выполнению основных договоренностей о предоставления Международным валютным фондом (МВФ) очередного транша по программе расширенного финансирования, поэтому есть все основания ожидать его получения еще в этом году, заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Я очень реалистичен по поводу получения транша в этом году", – сказал он в ходе публичной дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне в пятницу.

По его словам, основной пунктом таких договоренностей была пенсионная реформа, и соответствующий закон уже приняла Верховная Рада, и его подписал президент, хотя год назад мало кто представлял, как эта реформа будет выглядеть.

"Следующая пункт – закон об упрощении приватизационного процесса. Сейчас он в парламенте, прошел (профильный) комитет. Мы ожидаем его одобрения в первом чтении на следующей неделе", – сказал А.Данилюк.

По его словам, третьим пунктом договоренностей является антикоррупционный суд, и задержка была связана с получением ответа от Венецианской комиссии. Министр отметил, что такая обратная связь была получена на прошлой неделе, и сейчас законопроект об антикоррупционном суде должен быть доработан, отражая позицию Венецианской комиссии, и отправлен в парламент.

А.Данилюк категорически отверг мнения, что Украина якобы намерена выйти из программы с МВФ. Он подчеркнул, что сохранение работающей программы с МВФ важно как сигнал для инвесторов, что в стране продолжаются правильные реформы.

Министр также заявил, что размещение еврооблигаций и получение средств Фонда направлены на разные цели: первое – на финансирование бюджета, второе – на пополнение валютных резервов, поэтому не стоит их противопоставлять.

"МВФ – это сильный сигнал для привлечения инвестиций: как прямых, так и долговых", – сказал А.Данилюк, который на этой неделе в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка проводит вместе с украинской делегацией в Вашингтоне очередной раунд переговоров с Фондом.

Как сообщалось, Украина в сентябре разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд – для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.

В то же время выделение очередного транша кредита МВФ, который первоначально был распланирован на май-июнь этого года, пока отодвинуто на неопределенный срок. МВФ после визита первого замглавы Фонда Дэвида Липтона в первой половине сентября заявил, что четвертый пересмотр программы советом исполнительных директоров МВФ возможен после принятия мер, необходимых для завершения этого пересмотра.

"Он фокусируется на пенсионной реформе, на мерах, направленных на ускорение приватизации, а также на обеспечение конкретных результатов в антикоррупционной деятельности. Не менее важным является следование программе и соблюдение ранее достигнутых договоренностей относительно мер в фискальном и энергетическом секторах", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 18 сентября.