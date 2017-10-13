Экономика

19:47 13.10.2017

Гройсман поддерживает решение Нацбанка запретить проводить операции с банкнотами РФ с изображением объектов в Крыму

Гройсман поддерживает решение Нацбанка запретить проводить операции с банкнотами РФ с изображением объектов в Крыму

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает решение Национального банка Украины запретить финансовым учреждениям страны осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированных РФ территории.

"Абсолютно поддерживаю решение Национального Банка Украины", - написал В.Гройсман в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу вечером.

"Российский Центробанк в рублях может изображать российские символы, в любом случае - не украинские объекты, которые временно оказались в оккупации!", - пояснил глава украинского правительства.

Как сообщалось, постановлением НБУ от 13 октября 2017 года №103 вводится запрет банкам и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в т.ч.валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, достопримечательностей и всех других объектов, расположенных на оккупированных РФ территориях Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся такой оккупации.

Также финучреждениям и ПАО "Укрпочта" запрещается при осуществлении и выплате переводов принимать или выдавать наличную валюту - банкноты и монеты Центрального банка РФ с изображением объектов на оккупированной территории Украины.

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