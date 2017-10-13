Акционеры "Киевэнерго" рассмотрят вопрос разделения компании по видам деятельности на собрании 13 ноября

Акционеры ПАО "Киевэнерго" рассмотрят вопрос разделения компании по видам деятельности на собрании 13 ноября 2017 года, сообщается на сайте "Киевэнерго".

В повестку собрания включены вопросы реорганизации "Киевэнерго" путем выделения из компании новых обществ: ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" и ООО "Киевская энергопоставляющая компания".

Такая реорганизация необходима, исходя из требований закона "О рынке электроэнергии" – операторы системы распределения должны быть отделены от производства, передачи, поставки электроэнергии.

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Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевэнерго", создание новых обществ никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским городским советом и "Киевэнерго". Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод "Энергегия", тепловые сети и другие объекты, остается нерушимым.

Как сообщалось, "Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.