Экономика

17:25 13.10.2017

МВФ ожидает прогресса в переговорах с Украиной в ближайшие дни

МВФ ожидает прогресса в переговорах с Украиной в ближайшие дни

 Международный валютный фонд (МВФ) продолжает переговоры с властями Украины относительно выполнения требований очередного пересмотра программы EFF и ожидает прогресса в ближайшие дни, сообщил глава Европейского департамента МВФ Пол Томсон.

"Мы продолжаем переговоры относительно того, как завершить очередной пересмотр, и ожидаю, что прогресс будет достигнут в ближайшие дни", - сказал он во время пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу.

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