Экономика

17:20 13.10.2017

"Укрзализныця" намерена построить в Киеве цех уникальной технологии капремонтов пассостава

"Укрзализныця" намерена построить в Киеве цех уникальной технологии капремонтов пассостава

 ПАО "Укрзализныця" планирует развивать мощности и расширить возможности технической пассажирской станции "Дарница" в Киеве и построить там цех по уникальной для Украины технологии выполнения капитальных ремонтов пассажирского подвижного состава.

Как сообщила пресс-служба ПАО, цех уникален тем, что в нем будет действовать новый для Украины принцип выполнения технологических операций - осуществляться одновременный ремонт всех узлов и деталей поезда на трех уровнях подвижного состава (крышевого, подвагонного и внутривагонного оборудования). Оснащение цеха обеспечит возможность одновременно проверить все системы в составе поезда после ремонта и в целом работоспособность электропоезда переменного и постоянного напряжения 27кВт и 3кВт соответственно, без передвижений подвижного состава.

"Мы уже получили положительное заключение комплексной государственной экспертизы проекта. Сейчас начинаем согласования министерствами и утверждение проекта строительства Кабинетом министров Украины. Затем необходимо будет получить разрешение на начало работ в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Технологическая линия спроектирована так, чтобы максимально автоматизировать и ускорить процесс ремонта, прежде всего, скоростных электропоездов", - пояснил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В сообщении отмечается, что сейчас в Украине в депо действует технология повагонного или посекционного ремонта, а для проверки - используется специализированный путь. В цехе, который будет строиться на ТПС "Дарница", будет осуществляться полный замкнутый цикл капитального ремонта с заменой и диагностикой всего оборудования на одном пути.

К тому же здесь будет установлено и оборудования для формирования и обточки колесных пар пассажирского подвижного состава, предусмотрено освоение новейших средств неразрушающего контроля рам тележек, стендов для ремонта и испытаний главных компрессоров, пневматических баллонов вторичной системы подвешивания, цилиндрических пружин, гидравлических гасителей колебаний, электронного оборудования и другое. Часть оборудования для цеха уже закуплена и поставлена из-за границы.

"Строительство цеха требует миллионных инвестиций, поэтому мы уже сейчас обсуждаем, как максимально эффективно использовать его мощности, какие перспективные проекты воплотить на его базе. Рассматриваем возможность осуществлять на ТПС "Дарница" и модернизацию пригородных поездов с привлечением мировых производителей, возможно, также обеспечить сборки узлов электропоездов, таким образом развивать производственную базу технической пассажирской станции", - сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци".

Строительство этого цеха и введение его в работу позволит использовать ТПС "Дарница" в соответствии с ее проектной мощностью - обеспечивать проведение всех видов ремонтов и осуществлять экипировку 20 электропоездов в сутки.

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