Экономика

17:00 13.10.2017

Излучение в ближней зоне от блока №4 ЧАЭС уменьшилось в 10 раз

Излучение в ближней зоне от блока №4 ЧАЭС уменьшилось в 10 раз

 Гамма-излучение в ближней зоне от четвертого блока Чернобыльской АЭС после надвижки нового безопасного конфаймента (НБК) уменьшилась в среднем в 10 раз, сообщила пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Измерение уровней излучения сотрудники ЧАЭС провели с помощью дрона в трех вертикальных плоскостях на расстояниях 120, 266 и 355 метров от НБК. В первой плоскости уровень излучения упал в 9,9 раза, во второй – в 20,7 раза, в третьей – в 12,6 раза.

Как сообщалось, введение НБК в эксплуатацию намечено на ноябрь 2017 года.

В конце ноября 2016 года на разрушенный в результате аварии 4-й блок ЧАЭС была надвинута арка нового безопасного конфайнмента (НБК). Это крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, высотой 110 м, общим весом 36,2 тыс. тонн. НБК надвигается с помощью специальной системы, состоящей из 224 гидравлических домкратов и позволяющей передвигать арку на 60 см за один цикл.

"Арка" построена в чистой зоне вблизи 4-го энергоблока ЧАЭС и призвана преодолеть 327 м до штатного положения над этим блоком.

Строительство НБК началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков 4-го энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

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